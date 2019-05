EU-Wahlwerbung: FPÖ ist Googles bester Kunde

Facebook und Google werden im EU-Wahlkampf erstmals auch für Österreich veröffentlichen, wie viel Geld die politischen Parteien in Onlinewerbung stecken. Für Google und seine Videoplattform YouTube liegen erste Zahlen bereits vor, hier hat die FPÖ am stärksten in Online-Werbung investiert. Facebook will ab Mitte Mai einen Werbebericht für alle europäischen Länder vorlegen, wie eine Sprecherin des Konzerns ankündigte.