Zwei Alkolenkerinnen verursachten Autounfälle

In Zell am See (Pinzgau) rutschte eine Frau beim Abstellen ihres Wagens über eine Böschung, sodass das Fahrzeug hängen blieb. Die 41-Jährige hatte fast drei Promille Alkohol im Blut, berichtete die Polizei. Die Frau wollte in der Porscheallee ihr Auto auf dem Straßenbankett parken. Dabei rutschte der Wagen ab und wurde beschädigt. Polizisten führten bei der Lenkerin einen Alkotest durch, der einen Wert von 2,92 Promille ergab. Die Beamten nahmen ihr den Führerschein ab, sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.