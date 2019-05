Paenda: „Freue mich auf die Song-Contest-Bühne“

Ein bisserl nervös war sie eigentlich nur wegen ihrer Flugangst, aber sonst überwog hauptsächlich die Vorfreude. „Ich freue mich jetzt schon darauf, die anderen Künstler wiederzusehen, und auf die riesengroße Song-Contest-Bühne in Tel Aviv.“ Die wird sie schon in Kürze in Augenschein nehmen dürfen, denn die erste Probe findet bereits am Montag statt.