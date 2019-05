Straches Bündnispartnerin Le Pen überholt Macron

Orban möchte mit FPÖ auf EU-Ebene kooperieren

Strache wird am Montag in Budapest vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban empfangen. Dabei dürfte es auch um die Kooperation der Freiheitlichen Partei mit der rechtskonservativen ungarischen Regierungspartei Fidesz gehen. Orban, der am Donnerstag Salvini empfangen hatte, macht sich dafür stark, dass die Europäische Volkspartei (EVP) mit rechtspopulistischen Parteien zusammenarbeitet.