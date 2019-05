Ursache für zwei Brände in Tischlerei unklar

Zum zweiten Mal in nur drei Tagen brannte es in einer Tischlerei in Schweinbach in Engerwitzdorf. Wieder war das Hackschnitzelsilo betroffen. Am 2. Mai waren kurz vor 11 Uhr am Vormittag die Flammen entdeckt worden, am Sonntag gegen 5.45 Uhr am Morgen. Das Silo muss jetzt ausgeräumt werden, um eine Brandursachenermittlung durchführen zu können