Warum ausgerechnet ein Mischwald für das Stadion?

Was passiert beim Jour fixe in der Villa For Forest?

An jedem ersten und letzten Mittwoch des Monats, von 17 bis 20 Uhr, informieren ich und mein Team über den Stadionwald. Im ersten Raum der Villa For Forest geht es ganz konkret um das Projekt, andere Räume setzten Kunstwerke zum Thema Wald damit in Bezug und es werden auch Filme gezeigt, u. a. von Christo.