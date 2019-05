Lukas Müller: „Fast wie Gold bei einer WM“

Als ob ich Gold bei einer WM geholt hätte“, beschrieb Lukas Müller vor seinem Start beim Wings for Life World Run in Wien die Zeit seit Donnerstag. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof seinen Sturz als Vorspringer bei der Skiflug-WM 2016 am Kulm als Arbeits- und nicht als Freizeitunfall eingestuft hat, prasselten Gratulationen und Interviewfragen ohne Ende auf den 27-Jährigen ein.