Marquez: Sieger-Lust nach dem Mega-Frust!

Wie Minuten später auf obersten Podest nach seinem Sieg beim Heimrennen in Jerez. „Zuletzt in Austin waren wir traurig, jetzt können wir feiern“, lächelte der 26-Jährige. Es war die pure Sieger-Lust nach dem Mega-Frust. Denn vor drei Wochen hatte Márquez in Amerika den fast sicher geglaubten Sieg mit einem Ausrutscher weggeworfen.