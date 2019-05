„Game of Thrones“: Wird Wahrheit alles zerstören?

„Wir haben den Großen Krieg gewonnen, jetzt ist es an der Zeit, auch den letzten Krieg zu gewinnen“: Nach der größten Schlachtplatte, die jemals im TV zu sehen war, richten sich in „Game of Thrones“ jetzt alle Augen auf Königsmund. In Folge 4 der finalen Staffel der epischen Fantasy-Serie dreht sich alles um Tyrannen und „gute Männer“, und darum, dass das Geheimnis um Jon Schnees wahre Herkunft das Schicksal von ganz Westeros besiegeln könnte. Daenerys, Jon, Sansa, Arya, Tyrion und auch Cersei Lennister - alle müssen folgenschwere Entscheidungen treffen. Wer am Ende am Eisernen Thron sitzen wird, bleibt weiterhin völlig offen.