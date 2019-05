„Das darf nicht noch einmal passieren“

Der 16. Juni 2012 ging für Koppl als einer der bittersten Tage in die 50-jährige Klub-Geschichte ein. Im Direktduell um die Krone der 1. Klasse Nord erwischte man zum Kehraus in Nußdorf einen schwarzen Tag. Koppl musste sich mit 1:4 geschlagen geben und verlor die Meisterschaft kurz vor Schluss eben an Nußdorf!