Ajax Amsterdam holt sich niederländischen Cuptitel

Ajax Amsterdam hat sich in den Niederlanden den Cuptitel gesichert. Der Champions-League-Halbfinalist gewann am Sonntag gegen Willem II Tilburg mit 4:0. Daley Blind (38.) und Klaas Jan Hunterlaar (39.) schossen in Rotterdam vor der Pause die Führung heraus, erneut Huntelaar (67.) und Rasmus Kristensen (76.) vollendeten den Ajax-Triumph. Es ist der 19. Cupsieg der Amsterdamer.