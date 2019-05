Premieren-Sieg für Downhill-Ass aus Hof

200 Sportler aus 25 Nationen folgtem der Einladung zur zweiten Europacup-Station 2019 nach Kranjska Gora. Trotz schlechter Wetterprognosen nahm der junge Kevin Maderegger aus Hof volles Risiko. Und wurde prompt mit seinem ersten Sieg in der allgemeinen Klasse belohnt! „Eine wahrhaftige Schlammlacht“, lachte Maderegger im Anschluss. „Ich bin mit den extrem rutschigen Bedingungen sehr gut zurecht gekommen. Speziell in den technischen Abschnitten ist es sehr gut gelaufen.“ Am Ende landete der SSM-Absolvent 1,7 Sekunden vor Schweizer Ruetsch.