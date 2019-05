Kurz für EU-Ausstieg aus der Atomenergie!

Rendi-Wagner: „Nehmen Sie die Bedenken ernst!“

In dem Schreiben erinnert die Sozialdemokratin nicht nur an Österreichs Nein zum AKW Zwentendorf sowie die Super-GAUs von Tschernobyl und Fukushima, sie spricht auch klar die brandaktuellen Alarmstudien an. Wie berichtet, warnen Ex-Mochovce-Ingenieure als „Whistleblower“ händeringend vor katastrophalen Sicherheitsmängeln im Block III. Deshalb appelliert Rendi-Wagner eindringlich an den slowakischen Regierungschef: „Nehmen Sie die Bedenken ernst!“ Die Reaktoren dürften nicht vor Behebung der Mängel und einer neuen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hochgefahren werden.