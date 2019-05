Gleinalm & Schartnerkogel Dienstagnacht gesperrt

Jeder Handgriff muss sitzen

Insgesamt sind mehr als 130 Personen an dieser Übung beteiligt, die Feuerwehren sind mit einem Aufgebot von 60 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Das Ziel dieser Übungen ist klar: Alle Einsatzkräfte sollen im Ernstfall genau über die Örtlichkeit und die Ausrüstung jener Tunnel Bescheid wissen, die in ihrem Einsatzgebiet liegen. „Damit dann, wenn es drauf ankommt, alles bestens funktioniert, jeder Handgriff sitzt und keine Zeit verloren geht“, sagt ASFINAG-Tunnelmanagerin Dagmar Jäger. Denn beim Einsatz nach einem Unfall oder gar Brand in einem Tunnel können Sekunden entscheidend sein.Wichtig sind aber natürlich die Erkenntnisse aus dem Übungsverlauf, die Rückmeldungen der Einsatzkräfte sind daher besonders wichtig. „Nur so können wir gemeinsam Verbesserungen umsetzen, damit im Ernstfall alles funktioniert“, bestätigt der Tunnelsicherheitsbeauftragte der ASFINAG, Stefan Weiss.