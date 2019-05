Grenzen aufzeigen

Ähnliche Situationen will der Freiheitliche Bildungssprecher in Salzburg, Alexander Rieder, innerhalb der Landesgrenzen verhindern. Mittels Landtagsanfrage will er wissen, ob es in unseren Schulen zu solchen Vorfällen gekommen ist und anschließend mit allen Fraktionen ein Deeskalationspaket entwickeln. Klare Grenzen sollen gezogen werden um die Lehrer zu schützen.

In einer Vorabinformation an die Redaktion bewegte sich die Salzburger FPÖ hart an der Grenze der typischen Ausländer-Klischees. Auf Nachfrage wurden diese von Rieder allerdings relativiert. Die wichtigste Maßnahme wäre für ihn zu schauen, ob die Eingangsvoraussetzungen für die Schüler passen. Ist jemand über- oder unterfordert? „Wenn es nicht passt, wird sich das Ventil lösen“, so Rieder, der nichts verallgemeinen möchte, da jeder Schüler individuell ist. Grenzen aufzuzeigen, sei trotzdem wichtig, nur Zuschauen geht nicht. Auch der Schulgemeinschaftsausschuss sei hier gefordert.