Kärntner Krone verlost VIP-Karten für „Mai Wiesn“

Am kommenden Wochenende steigt auf dem Sportplatz in Lassendorf in der Gemeinde Magdalensberg die „Mai Wiesn“ mit Bauernmarkt, Musik, Miss-Wahl, Frühschoppen am Muttertag und mehr. Die „Kärntner Krone“ verlost für Freitag (10.) und Samstag (11. 5.) je einen VIP-Sechsertisch. Mit einer originellen Bewerbung sind auch Sie im Spiel um diese Tickets.