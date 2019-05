Stadt greift durch: Razzia auf dem Straßenstrich

Die Situation auf dem Straßenstrich in der Wiener Brunner Straße ist für viele Liesinger unerträglich. Auf der Straße bieten Prostituierte ihre Dienste an und verrichten ihre Arbeit direkt in den geparkten Kleinbussen vor Ort. Neun „Sex-Busse“ wurden alleine bei einer Schwerpunktaktion am Wochenende aus dem Verkehr gezogen.