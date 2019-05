Zelt statt Festwiese

Maibaumfest ohne Baum bei Stiegl: Der Pracht-Stamm blieb bei Schneematsch und rutschiger Wiese vorsorglich in der Halle. Die Landjugend Thalgau, die eigentlich die Ehre des Aufstellens hatte, reiste trotzdem an und übernahm das Fassl-Anschlagen. Sechsmal holte Obmann Andreas Schmidhuber aus und das Stieglbier sprudelte nur so. Im gemütlichen Zelt blieb niemand durstig. Anstatt eines kräftigen Horuck waren lustige Sprechchöre zu hören. „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“, gab sich Brauereichef Heinrich Dieter Kiener gelassen und scherzte über wetterfeste Zukunftslösungen: „Wir könnten fürs Aufstellen ja eine Spezialwinde anbringen.“ Reges Interesse herrschte dafür beim mobilen Energiehaus von Georg Dygruber und Karl Forcher, zwei Visionären in Sachen Klimaschutz. Aufgestellt wird dann am Dienstag per Kran, die Landjugend Thalgau wird 2020 noch einmal die Chance haben, auf der Festwiese anzupacken.