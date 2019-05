Welpen aus illegalem Transport gerettet

Fahrt von der Slowakei in die Schweiz geplant

Die Welpen sollten von der Slowakei durch Österreich in die Schweiz transportiert werden. Sie wurden im Tierheim Innsbruck-Mentlberg untergebracht und befinden sich dort in Quarantäne. Bettina Ruetz von der dortigen Hundeabteilung: „Die Welpen dürften kaum Wasser erhalten haben, sie tranken bei uns gleich die ganzen Schüsseln leer und waren verängstigt. Die Langhaar-Hunde waren verdreckt und verfilzt.“ Nun befinden sich die armen Vierbeiner in Quarantäne. Es handelt sich unter anderem um reinrassige Rottweiler sowie Tiere der Rassen Dackel, Chow Chow, Cavalier King Charles, Bichon und Pomsky („Zwergspitz-Modemarke“). Die beiden slowakischen Fahrzeuginsassen wurden angezeigt.