Selten, sensationell oder einfach nur sehr schön

Das zweite Exponat von Hasslacher ist eines der ältesten in der „Moneten für Antiquitäten“-Geschichte: „Und das Glas hat uns Rabauken-Kinder unbeschadet überlebt“, lacht der Villacher Rechtsanwalt. Sein Vater und Karl Klammer, der Onkel von Ski-Legende Franz Klammer, haben das filigrane Glas im Türkei-Urlaub entdeckt. „Ein tolles Exponat! Es stammt aus dem 1. oder 2. Jahrhundert vor Christus und ist an die 800 Euro wert“, so Andreas Bazant, ein Experte vom Dorotheum in Wien.