7 Antworten zu den lästigen Blutsaugern

Viele Methoden zum Entfernen einer Zecke sind im Umlauf. Wie macht man es richtig?

Die Blutsauger mit Öl, Kleber oder gar Benzin zu „lähmen“ , kann alles ärger machen; die Zecke erstickt dabei langsam und erbricht im Todeskampf verstärkt Erreger in die Wunde. Man muss auch nicht gegen den Uhrzeigersinn drehen. Am besten mit Fingern oder Pinzette am Hautansatz anlegen und vorsichtig gerade herausziehen. So schnell entfernen wie möglich.