Anrainerin verklagte „zu lauten“ Kindergarten

Mutter: „Wo kommen wir denn da hin?“

Mit ihrer Aktion hat sich die Bürgerin in der Gemeinde wenige Freunde gemacht. Viele kritisieren sie für ihre Agitation. „Wo kommen wir denn da hin, wenn Kinder nicht mehr spielen dürfen?“, empört sich eine Mutter. Manch anderer hat zwar grundsätzlich Verständnis für die Frau, meint aber, dass die Kinder ja nur tagsüber betreut würden: „Es ist ja nicht so, dass einem in der Nacht der Schlaf geraubt wird. Da muss man schon etwas Augenmaß walten lassen.“ Ob die Causa damit endgültig abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten: Die Nachbarin könnte jetzt noch in die nächste Instanz gehen.