Ranggler hatten Gauder Fest in Zell im Griff!

Schweißperlen tropfen auf die Matte, sämtliche Muskeln sind angespannt, das Gesicht verbissen: Neben den unzähligen Jungtrachtlern, einer tollen Braunviehschau und jeder Menge Bier schlug gestern beim Gauder Fest in Zell am Ziller einmal mehr die Stunde der Ranggler. 147 starke Männer jeden Alters (bei den Kindern war auch das ein oder andere mutige Mädel am Start) schenkten sich in den verschiedenen Klassen nichts. Barfuß und im reißfesten Leinengewand samt Ledergürtel versuchten die Athleten in der gut gefüllten Tennishalle ihre Gegner so schnell wie möglich aufs Kreuz zu legen.