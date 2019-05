Weltmeister Marquez rast beim Heim-GP allen davon

Marc Marquez hat am Sonntag in Jerez seinen 46. GP-Sieg in der MotoGP-Klasse gefeiert. Der Trainings-Dritte übernahm schon nach der ersten Kurve in Führung und gab diese nicht mehr ab. Marquez gewann vor seinen spanischen Landsleuten Alex Rins (Suzuki) und Maverick Vinales (Yamaha). Der aus der Pole Position gestartete Franzose Fabio Quartararo schied zur Rennhälfte an zweiter Stelle liegend aus.