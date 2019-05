Drei Verletzte bei Serienunfall mit 11 Fahrzeugen

Zu einer Massenkarambolage mit 11 Fahrzeugen ist es am Sonntag gegen 13.25 Uhr auf der Pyhrnautobahn (A9) im Gemeindegebiet von Wartberg/K. in Fahrtrichtung Graz gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt, die A9 war in Richtung Graz zweieinhalb Stunden lang gesperrt.