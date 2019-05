HTL-Schüler von Lehrern zu Mobbing angestiftet?

Die neuen Vorwürfe erheben Schüler der HTL: Demnach sei der durch die Spuckattacke auf einen Schüler in die Öffentlichkeit geratene Professor bei der übrigen Lehrerschaft nicht besonders beliebt. So sollen andere Lehrer sogar die Schüler dazu angestiftet haben, ihren Kollegen zu schikanieren, um diesen „loszuwerden“. Die Folge: Der Lehrer wurde monatelang von den Jugendlichen drangsaliert. Er wurde mit Papierkuglen beworfen, ihm wurde mit einer Trillerpfeife direkt ins Ohr gepfiffen und er wurde von Schülern regelrecht umzingelt. Von all diesen Aktionen gibt es Videos, die derzeit im Internet kursieren.