Perfekter Start für Tiger-Girls bei NÖ-Doppel

In der 2. Bundesliga ist der PSV Salzburg weiter sieglos, ziert nach dem 6:8 in Kirchham punktlos das Tabellenende. Das Herren-Duell der JU Pinzgau in Wimpassing wurde indes auf Ende Juni verschoben. „Es standen keine Hallen zur Verfügung“, erklärte „Füchse“-Boss Rupert Rieß sen.