Oberösterreich plant Büro für Lobbyisten in Wien

Muss LH Thomas Stelzer schon wie Asterix zum Zaubertrank greifen, um sich beim „Caesar“ Sebastian Kurz durchzusetzen, wie unser Karikaturist befürchtet? So schlimm ist es wohl noch nicht, aber dass Stelzer vorhat, die Bundesregierung bald mit einem eigenen Verbindungsbüro in der Operetten-, pardon Operngasse 2 in Wien zu „belagern“, lässt manchen politischen Beobachter grübeln.