9000 Teilnehmer bei Befreiungsfeier in Mauthausen

In der Gedenkstätte Mauthausen haben am Sonntag mehr als 9000 Gäste aus aller Welt der Befreiung des Konzentrationslagers durch US-Truppen Anfang Mai 1945 gedacht. Nach Ende der offiziellen Zeremonie zogen Zeitzeugen und Überlebende gemeinsam mit US-Soldaten aus dem Lager aus, um an die Geschehnisse zu erinnern.