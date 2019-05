Hacker kassierten per E-Mail 18.000 Euro ein

In das E-Mail-Programm eines Klagenfurter Unternehmens hackten sich Unbekannte am Freitag. Sie verfälschten eine Rechnung und schickten sie an einen 38-jährigen Klagenfurter, der wirklich Kunde der Firma gewesen war. Da die Rechnung täuschend echt aussah, überwies der Mann mehr als 18.000 Euro an das vermeintliche Firmenkonto. Erst nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer kam der Schwindel ans Licht.