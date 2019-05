„Ein Topspieler!“ Van Gerwen schwärmt von Suljovic

Es ist der erste Auftritt von Weltmeister Michael Van Gerwen, der im vergangenen Jahr noch kurzfristig absagen musste, in Graz. Seit Jahren dominiert er die Darts-Szene nach Belieben. Bei den Austrian Darts Open sprach der Niederländer nach seinem Achtelfinalerfolg über Stephen Bunting über den Druck als Nummer eins der Welt, was er besser als die anderen Spieler macht und was er von Lokalmatador Mensur Suljovic hält. Das Interview mit krone.at-Reporter Mario Drexler sehen und hören Sie oben im Video!