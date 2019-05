Selma Blair: „Muss mich ständig übergeben“

„Hier ist die Wahrheit“, schrieb Selma Blair am Samstag zu einem Foto, das sie kreidebleich und an ihren Teddybären gekuschelt im Bett zeigt. "Mir ist höllisch schlecht. Ich muss mich ständig übergeben und all diese Dinge tun, über die man höflicherweise nicht spricht“, schilderte sie, wie schlecht es ihr an diesem Tag mit ihrer Krankheit geht.