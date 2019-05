Debakel für Hütters Frankfurter in Leverkusen

Autsch! Adi Hütter erlebte mit Eintracht Frankfurt am Sonntag zum Abschluss des 32. Spieltags in der deutschen Bundesliga ein fieses Debakel bei Bayer Leverkusen. Am Ende mussten sich die Hessen mit 1:6 geschlagen geben, damit ist Leverkusen als Fünfter punktegleich mit Frankfurt auf Platz vier.