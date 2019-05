MEISTER! Salzburg feiert Titel bei der Austria

Red Bull Salzburg hat den sechsten Meistertitel in Folge in der Bundesliga eingefahren. Drei Runden vor Saisonende ist der Titelverteidiger nach einem 2:1 (0:0) bei der Austria am Sonntag nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Für Salzburg ist es die zehnte Meisterschaft insgesamt in der Red-Bull-Ära, wodurch sich die „Bullen“ künftig mit einem Meisterstern schmücken dürfen.