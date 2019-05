Blitz-Tor beschert Sturm Sieg in St. Pölten

Sturm Graz hat in der Meistergruppe der Bundesliga einen 1:0-Sieg beim SKN St. Pölten und „Big Points“ im Kampf um die Europacup-Plätze eingefahren. Die über eine Stunde lang in Unterzahl agierenden und auf Platz vier liegenden Grazer setzten sich damit um drei Punkte von den Niederösterreichern ab. Markus Pink avancierte bereits in der 4. Minute zum Matchwinner.