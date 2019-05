Erste Frau kommentiert Fußballspiele im ORF

Die Steirerin Anna Lallitsch, 26, gibt am Sonntag ihr Live-Debüt in der einstigen Männerbastion! Premiere bei ORF-Fußballübertragungen. Das Damen-Cup-Halbfinale Landhaus gegen Altenmarkt (13 Uhr, ORF Sport +) wird erstmals in der Geschichte eine Frau kommentieren.