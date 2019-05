Rapid-Coach Kühbauer: „Sowas ist mir unerklärlich“

Aliou Badji und die Admira - das passt: Gegen die Südstädter lieferte der 21-Jährige am Samstag die nächste Premiere ab. Am 30. März erzielte der Stürmer zum Auftakt der Quali-Gruppe beim 3:0 sein erstes Tor für die Grün-Weißen. Exakt fünf Wochen später traf er wieder gegen die Admira für Grün-Weiß erstmals im Doppelpack, bereitete zudem das 4:3 von Dibon vor: „Ich fühlte mich richtig gut, fand sehr gut ins Spiel, will mich noch weiter verbessern“, betonte der 21-Jährige, der nun bei vier Toren für die Wiener hält.