Die Rückkehr des Meistermachers Peter Stöger

Was läuft da mit der Wiener Austria und Peter Stöger? Die Gerüchte, dass der 53-Jährige an den Verteilerkreis zurückkehrt, wollen nicht verstummen, die Rolle soll allerdings eine andere sein als jene, die Stöger bei Violett bereits gespielt hatte: Klar wird er nicht mehr als Spieler (267 Pflichtspiele, 64 Tore, 3x Meister, 3x Cupsieger) kommen. Aber auch nicht als Trainer bzw. wie einst unter Frank Stronach als Sportdirektor, auch wenn er in diesen Funktionen den Klub zu zwei Meistertiteln (2006, 2013) und zwei Cupsiegen (2004, 2005) geführt hatte.