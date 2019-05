Quartett stellt in Viertelfinale auf 2:0!

Die Kapfenberg Bulls, Oberwart Gunners, Klosterneuburg Dukes und Swans Gmunden stehen in der Herren-Basketball-Liga vor dem Einzug ins Semifinale. Alle vier Clubs feierten am Samstag in ihrem jeweils zweiten Viertelfinal-Spiel einen Heimerfolg und stellten damit in der „best of five“-Serie auf 2:0.