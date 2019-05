ORIGIneller Klopp hält Liverpool im Titelrennen!

Im Premier-League-Titelkampf ist am Samstag keine Vorentscheidung gefallen. Liverpool schaffte in der vorletzten Runde einen 3:2-Sieg bei Newcastle und führt vorerst zwei Punkte vor Titelverteidiger Manchester City die Tabelle an. Die „Citizens“ treffen erst am Montagabend auf Leicester, auch bei einem Sieg fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag in einer Woche.