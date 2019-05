Suljovic: „Hoffe, Tochter lässt mich schlafen“

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic ist bei den Austrian Open in Premstätten bei Graz ins Achtelfinale eingezogen. Der Wiener entschied am Samstag bei der mit 135.000 Pfund (157.000 Euro) dotierten Veranstaltung der European Tour sein Spiel gegen den niederländischen Altmeister und fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld mit 6:4 für sich und trifft nun auf den Engländer James Wade. Was er nach dem Spiel im Gespräch mit krone.at-Reporter Mario Drexler zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video!