Wright: So lange braucht er für seine Haarpracht!

Er ist bekannt für seine knallbunten Outfits und seine gestylten Haare: Peter Wright, der am Samstag mit einem 6:5-Erfolg über Chris Dobey in die dritte Runde einzog, zählt zu den absoluten Publikumslieblingen in der Darts-Szene. Wie viel Zeit er für sein Styling benötigt und was er vom Publikum in der „heißen“ Premstättner Halle hält - hören Sie oben im Video!