Oberösterreicher unterlag bei Bischofswahl knapp

Es war eine knappe Entscheidung und bedurfte zwölf Urnengänge. Dann war klar: Der neue Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich heißt Michael Chalupka. In der Stichwahl hatte er sich gegen den Pfarrer von Wallern an der Trattnach, Andreas Hochmair, durchgesetzt, der dem neuen Oberhirten der evangelischen Gemeinde in Österreich gratulierte.