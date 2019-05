„Sepp Schnorcher“ besucht seine Kärntner Heimat

Still und lustig

Dabei würde man dem Lavanttaler seinen Hang zum extrovertierten Schmähführer kaum abkaufen. Denn abseits der Bühne präsentiert sich Schwab eher bescheiden. „Ich bin in Gesprächsrunden oft der Leiseste; will mich eben nicht in den Vordergrund stellen. Ich bin eher der Beobachter“, sagt er. Eine Eigenschaft, die in seiner Branche nicht schaden kann. Denn gerade im Alltag holt sich Schwab die meiste Inspiration für sein Programm. „Ich bin quasi ein akustischer Voyeur. Ich nehme einfach das her, was ich etwa bei meiner Tochter im Kindergarten erlebe – oder wenn ich auf einer Raststation auf der Autobahn Halt mache.“