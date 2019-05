Drogenkonsum beginnt bereits mit 14 Jahren!

Dass in der Landeshauptstadt vor aller Augen gedealt wird, ist beschämend. Die Politik hat darauf reagiert, in zwei Parks Schutzzonen errichtet. Damit hat die Polizei ein gesetzliches Instrument in die Hand bekommen, um noch effektiver gegen den offenen Drogenhandel vorzugehen. Verdächtige können weggewiesen, Betretungsverbote ausgesprochen werden. So weit, so gut. Doch auch im Verborgenen blüht der Handel mit „Gift“, im Darknet können Cannabis und Co. relativ leicht bestellt werden.