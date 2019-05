Österreichs U17-Team gegen Spanien chancenlos

Österreichs U17-Nationalmannschaft ist mit einem Debakel in die EM in Irland gestartet. Die Auswahl von Teamchef Manfred Zsak verlor am Samstag in Dublin gegen den dreifachen U17-Europameister Spanien mit 0:3. Am Dienstag wartet auf die ÖFB-Junioren mit Italien die nächste Top-Nation, zum Abschluss geht es am Freitag gegen Deutschland.