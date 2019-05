War es das wert, Herr Petzner?

Wie groß war Ihre Fangemeinde tatsächlich?

Es gibt Gerüchte, wonach für mich so viele Leute angerufen haben wie für alle anderen Kandidaten gemeinsam. Man weiß es ja nicht, weil es der ORF nicht bekannt gibt. Ich habe so viel an Solidarität, an positivem Feedback und Unterstützung bekommen! Das hat mir Kraft gegeben. Ich habe immer fürs Publikum getanzt, nicht gegen andere und auch nicht für die Jury. Ich war auch immer derjenige, der am längsten oben am Küniglberg war nach den Sendungen. Jeder, der ein Selfie wollte, hat es bekommen. Rosi und ich sind die Gewinner der Herzen!