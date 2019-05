Baumwipfel fiel im Mühlviertel auf Arbeiter

Ein 57-Jähriger und ein 64-Jähriger arbeiteten am 4. Mai 2019 gegen 13 Uhr im Wald des 57-Jährigen in der Gemeinde St. Stefan-Afiesl Schadholz auf. Dabei wollte der Waldbesitzer eine etwa 25 cm dicke Fichte fällen als sich der Stamm in den benachbarten Bäumen verfing.