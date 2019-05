„Furchterregende Zeiten kommen auf uns zu“

Der erfolgreiche Politblogger lebt mit seiner langjährigen Lebensgefährtin in Moskau - keine rollstuhlfreundliche Stadt, doch Gorbunow beschäftigt Helfer. Auch wenn er in seinen Blogeinträgen die russische Regierung und den Präsidenten kritisiert, versteht er sich nicht als Oppositioneller. Stattdessen wolle er einfach seine Gedanken festhalten - sei es zu Fehlern in der russischen Außenpolitik oder zum luxuriösen Lebenswandel der Vertrauten von Präsident Putin.