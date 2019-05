Trump zu Nordkorea: „Es wird einen Deal geben“

Zweiter Kim-Trump-Gipfel im Februar scheiterte

Nach dem hoffnungsvollen Gipfel zwischen Trump und Kim in Singapur im Juni des Vorjahres, bei dem sich Nordkorea grundsätzlich zur Abrüstung seines atomaren Arsenals bekannt hatte, hatte es Rückschläge gegeben: Der zweite Gipfel in Vietnam im heurigen Februar scheiterte. Laut südkoreanischen Berichten hat das Kim-Regime am Samstag erneut Waffentests unternommen und Projektile mit kurzer Reichweite aufs offene Meer geschossen.